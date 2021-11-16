中美元首今天上午舉行視訊會晤，美方表示奉行長期一貫的一個中國政策，不支持「台獨」。大陸國台辦發言人朱鳳蓮晚間發布「答記者問」稱，在拜習會後民進黨當局強調美方「對台承諾」和反對「單方面改變現狀」，並再次鼓譟「四個堅持」，大陸方面對於一切企圖分裂國家、一切挑釁逼迫甚至突破紅線的行徑，大陸將不得不採取斷然措施。

朱鳳蓮表示，習近平主席在中美元首視頻會晤中闡述了大陸在台灣問題上的原則立場，明確指出，台海局勢面臨新一輪緊張，原因是民進黨當局一再企圖「倚美謀獨」，而美國一些人在搞「以台制華」，這一趨勢十分危險，是在玩火，而玩火者必自焚。

朱鳳蓮重申，一個中國原則和中美三個聯合公報是中美關係的政治基礎。歷屆美國政府對此都有明確承諾。台灣問題的真正現狀和一個中國的核心內容是：世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分，中華人民共和國政府是代表中國的唯一合法政府。

朱鳳蓮指責，民進黨當局頑固堅持「台獨」立場，執迷不悟挑戰一個中國原則和「九二共識」，圖謀改變兩岸同屬一個中國的現狀。其「台獨」行徑只會給台海和平穩定帶來更多緊張動蕩，給島內民眾帶來更多災禍。

朱鳳蓮呼籲，大陸正告民進黨當局，對於一切企圖分裂國家、一切挑釁逼迫甚至突破紅線的行徑，大陸將不得不採取斷然措施。