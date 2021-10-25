岸田文雄延續競選自民黨總裁期間對中強硬的立場，將「抗衡中國」做為岸田內閣首要任務，這位長期以來被視為「知華派」、「和平主義」色彩鮮明的日本新任首相是否由鴿轉鷹，引起質疑。

岸田文雄為「宏池會」掌門人，該派系源自戰後擘劃「重經濟、輕軍事」路線的吉田茂，在自民黨派閥系譜中屬「保守本流」，與鳩山一郎及岸信介為首的戰前「大日本主義」者所構成之「保守旁流」並非同掛，與安倍晉三所屬的「細田派」理念亦不同。岸田文雄主政是否代表「保守本流」歸位日本政治，一度令人期待。

習盼岸田重溫初心

中日友好協會常務副會長、大陸前駐日大使程永華日前在「全國日本經濟學會2021年年會」指出，維護和發展中日關係符合兩國人民的根本利益，21世紀是亞洲的世紀，應本著弘揚和而不同、和衷共濟的東亞智慧，堅定排除域外因素干擾，實踐真正的多邊主義，積極促進區域合作，推動《區域全面經濟夥伴協定》（RCEP）生效實施，推進亞太區域一體化進程，共同維護好、發展好亞洲家園及兩國事情。

2022年為中日關係正常化50周年，若實現「拜習會」，日本將跟上美國腳步，摸索重開中日「首腦外交」，使雙邊關係回到軌道。然而，日本對中政策仍受制於美國，美中持續對立，將使岸田內閣難以操作習近平國事訪問日本。若以新冠疫情為由而延期的習近平訪日行，在疫後仍被擱置，中日關係勢將冷卻，重蹈建交40周年時的雙邊關係低迷景象。

在美中對抗加劇，日本周邊安全情勢惡化之際，中日關係不宜再陷冰點，雙方存在關係改善的動因，岸田需要做出適切的政治判斷，惟眾院選後，岸田仍將以美日首腦外交為首務，在年底先行訪美，明年迎來美國總統拜登的首訪，之後習近平若疫後「出訪解封」，始有機會實現習近平訪日，發表中日「第五份文件」，為建交50周年下政治註腳，重新定錨中日關係。

岸田在10月19日國家安全保障會議上，討論從根本上強化防衛力，包括擁有「對敵基地攻擊能力」在內，確認將探討所有選項。岸田看似較預估更激進，考慮在「國家安保戰略」載明，使日本擁有摧毀敵方飛彈基地的能力，但「對敵基地攻擊能力」及「先發制人攻擊」等問題最終仍將歸結到難解的「和平憲法」下之「專守防衛」如何自圓其說，岸田拋出的「適應新時代變化的修憲案」意指為何，格外受人注目。

中日對立逐漸升高

岸田曾任近5年的外相，在戰後歷史上任期僅次於吉田茂，任內致力於推動「新時代中日關係」，亦使中國的對日印象顯著改善，但20日公布的日本「言論NPO」與中國國際出版集團在中、日兩國實施的聯合民調結果，9成日本受訪者仍舊對中印象負面，但回答對日本印象「不好」的中國受訪者較去年大幅上升13.2%，達66.1%，此為8年來中國對日認知情感首度惡化，反映美中對立，日本緊靠美國「抗中」下的中日關係實況。

日本認為，曾為改善中、日相互認識主要趨力的赴日觀光客因防疫邊境管制措施而中斷亦是主因，在官方與民間交流驟減下，中、日互動焦點幾乎只見對立，特別是釣魚台爭端升高，及外交上日本對台海、南海問題與美國聲氣相通，促使大陸民意對日觀感集體趨向負面。

中國觀光客仍未重返日本旅遊市場，卻首見中、俄10艘海軍艦艇聯合穿越津輕海峽，南下太平洋，再經大隅海峽返回東海，完成「繞日」航行。日本政府視之為安全威脅，表示「高度重視並密切注視」中俄是否形成聯合對日之勢，但未口出惡言，反應非常謹慎。

岸田上任之初即致電習近平，展現「岸田外交」起手式，習近平意有所指以「重溫初心」寄語岸田，但中日對立升高的情勢下，「重溫初心」挑戰不小。

岸田是戰後首位出身原爆地廣島市的首相，在安全戰略及防衛政策開展上，自應回應選區反核、反戰、信守「和平主義」的民意要求，但面對「安全困境」，岸田究竟是由鴿轉鷹，向「安倍路線」靠攏，或堅持開山祖池田勇人的「保守本流」路線，岸田將做出歷史性的抉擇。