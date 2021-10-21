台東藝穗節全系列活動共9檔節目22場次，自10月22日起至11月28日在各地舉行。（蔡旻妤攝）

台東藝穗節全系列活動共9檔節目22場次，自10月22日起至11月28日在各地舉行。（蔡旻妤攝）

「藝術可以走出殿堂，走進部落巷弄」，台東藝穗節自10月22日起至11月28日在各地舉行，全系列活動共9檔節目22場次，以台東山海地景作為舞台，利用天然環境呈現藝術家心中的台東故事，帶給縣民貼近生活的藝文體驗。

由今年度表演團隊「天團」融合野台戲、布袋戲偶、歌舞野台的精彩演出，為活動揭開序幕。台東縣長饒慶鈴表示，藝術不一定局限在演藝廳或劇場內，可以走出殿堂，或是走進部落巷弄，使藝術貼近生活是縣府的目標。

文化處表示，台東藝穗節今年向全國徵件，從38件作品中選出9檔精彩演出、3組藝術家進行駐村創作。此次團隊進行創意發想，像是「我們（WeArt）表演藝術平台」以都蘭的山海為創作地景，將作品融入自然場域，進行聲音、肢體與地景的呼應；「部落劇會所」則以中華會館為舞台，故事貼合建築的歷史，背景融合二戰後的台東市族群關係、二二八事件、阿美族知名民謠歌曲《馬蘭姑娘》，講述兩個不同文化背景的女人，如何透過當地的原住民歌謠，進入彼此的生命，並在動盪的時代中維持日常情感生命。

在地知名的「杵音文化藝術團」今年也加入藝穗節的演出，藉環境劇場與大地、自然對話，並想念故鄉的好、故鄉的美，演出名稱中的族語Hay yei，是阿美族語回應「好、是的」的意思，取中文音譯「海夜」是剛好選在夜晚，且依傍於東海岸加路蘭部落演出之意。此外，在大坡池、四維夜市、舊車站月台等也都有精彩節目。

饒慶鈴也提醒，此次藝穗節各檔節目演出類型不同，詳情可上台東藝穗節臉書粉絲頁查詢（https：／／www.facebook.com／TaitungFringeFestival）。今年受到疫情影響而使各活動停辦或延期，雖然目前疫情趨於穩定，台東藝穗節也多在戶外空間進行演出，呼籲民眾務必做好防疫相關工作，在享受觀賞演出的同時，也照顧自身健康安全。