桃園市大溪木藝生態博物館彙整6年來與居民傳承文化的努力，出版《風土溪望－木博館的地方共學紀事》，記錄不同領域的人們，藉由展覽、教育推廣、手作體驗、節慶活動等方式，展演出大溪人的新生活，書籍內容還提供多處大溪文化據點與可以串聯深度旅遊的路徑，讓讀者看見不一樣的大溪面貌。

木博館館長陳倩慧表示，《風土溪望》一書透過「新發現：看見田野」、「新方法：生活的保存」、「新提案：在地文化推廣」及「新連結：共學、共好、共創」四個主題，讓讀者可以看見老大溪人和新一代的大溪居民，以不同的行動方式展現大溪的魅力，而且此書是由木博館與居民共同書寫，用一連串的行動為城鎮的豐富內涵注入活水，也展現在地文化如何保存及迎向未來。

其中，書中所提及的街角發現博物館，介紹當地豆干產業的蛻變與延續，讓傳承好幾代的商家述說自己的故事，近年包含黃日香本店、大房豆干及品香世家，除了維持傳統製作工法及拓展行銷路線外，也紛紛推出DIY手作體驗、豆饗宴以及創意豆干遊戲，讓民眾親身體驗及認識大溪產業的內涵與文化。

《風土溪望》一書即日起在大溪木生活館、街角館新南12及達文西瓜藝文館購買，可享85折優惠，另外也可至國家書店、五南書店網站搜尋線上購買。