【愛傳媒藺奕專欄】才26歲，便坐擁兩座金鐘，湘婷捎一束浪漫紫色的繡線菊，卻迷路了，我在路口撿到她，給予一個大大的擁抱，她深深的笑容就像把水晶杯裡的酒，都倒進了酒窩。

因為疫情，許多計畫被打斷了，新聞媒體呈現種種的不安，讓妳直視了醜陋，看見了雜質，妳有點不太希望月亮出來了。

我說必須直視，人生本來就是取捨，比如妳想留住黃昏、就沒法看星星了，偏愛，總得拿失去交換，妳的所得，意味其它必須消隱，我們總是期待日落，却因為無法早起而錯過它的出生，日出才是大地萬物的粉餅。

這年紀，愛情仍是主旋律。圈子裡外，太多負心的例子，女孩妳得記住，當欲望降臨的時候，欲望永遠大於恩情。

所以，如果妳不要當那個目送者、守望的人，妳要享有自己的疆土，必須明白，最後貓還是和貓玩在一起、麥子和麥子長在一塊，水流和河流歸於同處，麥子和河流的結束是必然，而無關於感情，麥子和水的愛情，只有一個極端的例外是麥仔茶。

蜜蜂盜花，才有花開並蒂，每件事物有各自合理的破壞、與暫停，鐘擺停在三點半，枕頭翻落床尾，窗簾只在風吹進來的時候才掀開，只有時間，發瘋似的往前走。

直到遇見理解妳的男人，就像自廢武功的武林對決，高手一出招，笑著看著妳的不安、妳的荒唐，妳的篤定與期許，送妳的招式全都點到為止，還自願甘拜下風，一個溫暖的家，門簾以外，光是多餘。

人生到了中場，敵人就只剩下自己了，這是一趟替自我導覽的旅程，向內認知、向外行走，在妳真正認識自己之前，門以內的世界，才是妳必須好好收拾的世界。

作者為文學奬得主

照片來源：作者提供。

●更多文章見作者臉書，經授權刊載。

●專欄文章，不代表i-Media 愛傳媒立場。