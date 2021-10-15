疫情趨緩下，宜蘭縣政府特別編列經費，鼓勵縣內的國中、小學，多 舉辦校外教學活動。（胡健森攝）

台灣的疫情明顯趨緩，社會各界也慢慢走回正軌，宜蘭縣政府特別編列了500多萬元讓縣內國中、小提出申請，每班可補助4000元的經費，補貼學童前往縣內的觀光工廠、休閒農場以及博物館從事戶外教學活動所需的門票、車資以及保險等，除了提升學童的學習興趣，同時也希望藉此帶動宜蘭縣的觀光產業。

今年受到新冠肺炎疫情影響，各級學校一度全面採取「停課不停學」方式讓學生透過視訊設備在家中上課，如今疫情趨緩，學生也已經返回校園，宜蘭縣政府希望學童能擁有更健康的生活及學習情緒，除了鼓勵學校在縣內多舉辦校外教學活動，更編列了560萬元經費，提供全縣各國中、小申請，每班都可獲得4000元的交通費、門票補助以及保險費等補助經費，讓學生前往縣內的觀光工廠、休閒農場以及博物館從事校外教學。

縣長林姿妙表示，縣府搭配中央五倍振興券加碼推出「樂活蘭陽，學習趣」觀光學習方案，主要是希望讓學生在參訪各家的觀光工廠中學習認識各行各業，瞭解各自的奮鬥故事，也為自己準備未來成長後所選擇之職涯方向；同時也藉此增加學生的學習廣度、培植在地化的學習素養，並發展出對家鄉的保護及關注。

此外，也希望藉此帶動宜蘭縣觀光旅遊產業，進而發揮行銷宜蘭的效果，更歡迎鄰近縣市學校師生共襄盛舉，一同到宜蘭觀光學習並遊學，發揮倍數成長的效益。

宜蘭縣觀光工廠發展協會理事長陳勝騰則表示，感謝宜蘭縣政府在嚴峻疫情的挑戰下，藉著讓學生從事校外教學為縣內的各個觀光工廠帶來生機，各觀光協會及各家觀光工廠也都規劃了各種不同DIY課程來迎接各校的師生。