友達光電「老實聰明獎學金」16年來助力學子成長，為持續擴大影響力，今年首度攜手「為台灣而教教育基金會」（Teach for Taiwan，TFT），共同推動校園科普環境教育計劃，由TFT計畫成員帶領偏鄉學童進行長時間的深度專題，讓孩子自主學習；同時，今年獎學金以「澆灌希望 助學茁壯」為主軸，傳遞多年來每筆善款都是成長的養分，讓幼苗在友達的資源挹注下成長，成為社會中堅力量。

邁入第十六年的老實聰明獎學金是由友達集團員工透過薪資捐款所成立的獎助學金計畫，透過地方教育局補助需要幫助的學童與偏鄉教育單位，將一份愛心化為無限力量，讓需要幫助的學童，在穩定的資源挹注下安心向學；今年募款金額近890萬元，集結友達集團海內外公司超過2000位員工參與。為了將企業的光電教育資源與社會共享，友達更長期規畫「達達魔法科學營」，以科普教育激發孩子對科學的興趣，培養未來的小小科學家。

友達更與TFT合作，以獎學金善款助益「為台灣而教」理念，推動校園科普環教計畫結合教育網絡、改善偏鄉教育，邀請老師和孩子一同思考科學、環保與文化保存的議題。在學習過程中，孩子得以成為學習的主人，深耕自己的生活環境，了解自小成長的家鄉。來自7所學校的學童，在超過1500小時的學習過程中，透過豐富多元的學習方式如田野調查、工作坊與藝術創作，主動探索問題，培養跨領域學習和多元思維，更在專題的執行中養成了自主學習、數位技能和領導力。

友達「達達魔法科學營」啟發孩子對科學的學習興趣，透過實際觀察、動手操作和體驗式教學，為孩子開啟跨學科教育（STEAM）的大門。今年的達達魔法科學營未受疫情影響，停課不停學，以遠端教學把校園理化課程中的直流電、交流電等原理，結合延時攝影藝術，引導孩子拍出屬於自己的「光之流形」作品。除了學科知識外，科學營更拓展孩子的人際關係，許多學童因此結識了志同道合的夥伴。新竹的受獎同學提到：「參加科學營讓我結交到和我一樣熱愛科學的朋友！在團隊合作中，大家一起努力思考，一起做出好的實驗品，是我最喜歡科學營的地方！」