行政院主計總處主計長朱澤民7日於立法院備時，被立委羅明才詢問是否了解1碗蚵仔麵線的價錢，朱澤民秒回「20元」，引起譁然。台北市長柯文哲8日被問及吃過20元蚵仔麵線？他表示，「小時候」。
柯文哲與新北市長侯友宜8日出席全運會聖火傳遞活動，媒體問兩人是否吃過20元的蚵仔麵線，柯文哲說，「這條有標準答案，小時候」。
侯友宜則表示，蚵仔麵線是最平民消費的小吃，像新北非常有名「油庫口」 45元基本價錢，好一點的麵線也要賣到60元，其實現在的物價大概都這數目。
行政院主計總處主計長朱澤民7日於立法院備時，被立委羅明才詢問是否了解1碗蚵仔麵線的價錢，朱澤民秒回「20元」，引起譁然。台北市長柯文哲8日被問及吃過20元蚵仔麵線？他表示，「小時候」。
柯文哲與新北市長侯友宜8日出席全運會聖火傳遞活動，媒體問兩人是否吃過20元的蚵仔麵線，柯文哲說，「這條有標準答案，小時候」。
侯友宜則表示，蚵仔麵線是最平民消費的小吃，像新北非常有名「油庫口」 45元基本價錢，好一點的麵線也要賣到60元，其實現在的物價大概都這數目。
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