高雋雅演出遭同學們潑水霸凌 。三立提供

高雋雅演出偶像劇《戀愛是科學》 。三立提供

高雋雅 自認是「直女」，曾被學妹告白過。三立提供

高雋雅(左)的演出生動自然 。三立提供

金牌製作人柴智屏的女兒高雋雅在台視、三立周日偶像劇《戀愛是科學》飾演在校園遭受霸凌的女同志(飾 柳勝英)，生動自然的演技讓不少網友笑說「還以為高雋雅真的是同性戀」，她不在意，反倒覺得開心，一直以來都很想嘗試女同性戀的角色，還希望能有更多感情戲的演出。

劇情發展到高雋雅在學生時期寫信向閨蜜女同學陳沐青(飾 羅雲熙)告白，不料卻被其他同學發現遭到霸凌，向來感情要好的陳沐青竟也成為幫兇。網友表示「被自己喜歡的人傷害的陰影很難磨滅」、「愛是平等，心疼勝英」、「是我也無法原諒閨蜜」，更讓許多觀眾期待本周劇情線的發展。

高雋雅從小讀私校，校風嚴格，沒有被校園霸凌經驗，自認是「直女」的她曾被學妹告白過，當下的反應是嚇到，直言跟學妹不熟，不知道為什麼對方會喜歡上她，「當下沒有覺得不舒服，但我又沒有要喜歡人家，所以就跟她保持適當距離，不要亂給人希望」。

高雋雅笑說，曾作夢夢到強吻最要好的女生朋友，平常也很喜歡欣賞正妹，之前看完電影《水行俠》被女主角深深吸引，覺得她很辣又有魅力，回家後馬上把手機桌布換成她。

劇中高雋雅演出遭受同學們潑水霸凌，她開玩笑說：「那天很熱，被潑水反而覺得很清涼。」當下拍攝時，融入角色的她其實很心疼「勝英」，當一群女學生把她團團圍住，將她寫的情書大聲唸出，她感受到角色「勝英」的無助，被自己喜歡的女生潑水時，也感覺到「勝英」的心都碎了。她呼籲同學若真遇到校園霸凌，一定要尋求身邊親近的朋友或家人的幫助，千萬不能姑息這種行為或是忍氣吞聲。

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