嘉縣校園BNT疫苗23日開打，大林慈濟醫院承接多場學校接種任務，23日第一場在崇仁護專大林校區為1400多名學生施打疫苗，一位女學生因為生理期，加上情緒緊張，突然昏倒，經安排至一旁的醫務室休息、觀察後，確認無異狀，隨後也順利完成疫苗施打。

雖然護理科同學平時上課都會練習打針，但現場仍有同學因為怕痛、怕副作用，緊張得背後都汗濕了。護理科的徐同學分享，雖然因為擔心副作用有點緊張，但是之前老師有先告訴大家，打了疫苗後，即使染疫也不會有重症，免疫力會比較好，加上後續實習也需要完成疫苗施打才能進行，所以還是決定施打。

現場為同學進行評估的大林慈濟醫院家庭醫學科醫師蕭雅尤指出，在評估學生狀況時，會特別了解學生是否有不舒服的地方，或是有食物、藥物過敏的狀況，只要沒有這些狀況，大部分都符合施打的條件，若是學生有慢性病，只要控制穩定，都不影響疫苗施打。

另，竹崎高中高中部478名學生、在校441人施打，施打率92.3％；國中部483人、在校施打450人，施打率93.2％。崇仁護校大大林校區一到三年級共1400多位學生完成施打，施打率約97％。民雄農工學生人數共1053人，登記接種人數961人，有28位學生自行上網預約，同意接種比率94％，不同意接種有64人。