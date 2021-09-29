校園BNT疫苗持續接種，高市府共安排56間醫療院所醫護到179所校園替學生們施打疫苗，高雄市長陳其邁宣布，針對協助校園集中疫苗施打工作的醫療院所醫師、護理人員及行政人員，將比照社區疫苗接種站核發津貼，發給每人每場次1000元補助。

高市府衛生局表示，陳其邁為了感謝第一線醫療人員的辛勞，並投入大量人力及心力處理BNT疫苗接種作業，29日宣布將比照社區疫苗接種站核發津貼，針對協助校園集中疫苗施打工作的醫療院所醫師、護理人員及行政人員，發放每人每場次1000元津貼，每條施打線上限6人，共計6000元。

高雄市校園集中接種BNT疫苗總計179校，預計接種人次13萬2880人，總計約815條打線，均由醫護人力入校執行接種作業，截至28日已接種4萬1733人。陳其邁表示，接種疫苗是對抗新冠肺炎疫情的最後一哩路，希望符合接種資格者踴躍接種COVID-19疫苗。