新竹市長林智堅與高雄市長陳其邁共同出席(國慶籌備委員會提供)

國慶籌備委員會主委游錫堃今天召開記者會表示，因為疫情，許多國家國慶都已停辦，但台灣本土疫情連續5天「加零」，今年仍依照往例舉辦實體活動，除國慶大典，還有總統府光雕，新竹市晚會，高雄市煙火，邀請海內外民眾透過線上或實體選擇最適合方式共襄盛舉。

國慶籌備委員會今天舉行「中華民國各界慶祝110國慶」記者會，游錫堃表示，疫情肆虐，全球災情慘重，許多國家的國慶都改成線上，甚至或停辦，但今年國慶，我們選擇依照往例舉辦實體的活動，他代表慶籌會向第一線醫護人員、防疫人員致敬和感謝。

今年國慶以「民主大聯盟，世界加好友」為主題，他說，「民主大聯盟」就是一群以自由民主為核心價值的有邦交或無邦交國家，基於政治理念與國際利益，彼此雖未訂定國際盟約，但主動相互幫助共渡難關的無條約聯盟，去年台灣捐贈各國口罩，今年各國回贈疫苗，就是一個非常具體的例證。

至於「世界加好友」，他列舉最近兩年多來台灣的國際能見度大幅提升，除美日兩國與我 關係明顯深化，各國紛紛與我加好友，澳洲、捷克、立陶宛、斯洛伐克等都以具體行動挺台。

他說，「民主大聯盟、世界加好油」正在不斷的形成，它是一種價值觀的選擇，當全世界面臨前所未有的挑戰，台灣與相同理念國家結為夥伴，互助扶持友善循環，印證「德不孤，必有鄰」。

游錫堃表示，今年國慶跟往年一樣，除了有國慶大典，還分別在總統府舉辦光雕，新竹市舉辦晚會，高雄市舉辦煙火，全部都有線上，誠摯邀請海內外同胞都能夠選擇最適合自己的方式來共襄盛舉。

新竹市長林智堅表示，大新竹成為台灣與世界加好友最重要的「超導體」，今年國慶晚會在新竹空軍基地舉行別具意義，他誠摯邀請國人及海內外朋友們透過線上直播，或在10月9日來新竹參與國慶晚會，新竹是新舊融合的城市，除了創新的一面，還有傳統的藝術文化的一面，將藉由國慶晚會呈現在國人面前。

他也邀大家10月9日來新竹住一晚，「好吃、好玩、好好買」，10月10日再一起到高雄市看國慶煙火。高雄市長陳其邁也不忘行銷高雄，還要大家拿著五倍券到高雄消費。

他說，這次國慶煙火特別安排防疫人員可以共同來欣賞高雄之美，同時藉由國慶煙火的舉辦，讓表達對所有醫護人員的敬意。

陳其邁邀大家10月10日到高雄來觀賞國慶煙火，這次設計有兩萬到兩萬五千個座位，場區周遭面積幅員非常遼闊，有很多觀賞煙火的打卡熱點，「歡迎大家來，我們會控制人流的管制，也會做好防疫措施」。

他也藉機介紹高雄券，還說到高雄花五倍券可以參加抽獎，「日日抽週週抽月月抽抽」，第一次沒抽到可累積到下次，「抽到你精神衰弱」，要大家記得帶著五倍券到高雄。