近日不斷有疫苗到貨，但仍有不少人哀嚎打不到疫苗。對此，有網友好奇這樣的狀況是真的嗎？會不會是反串啊？一名苦主哀嚎說，他和同事今年40多歲，因為是後來才加選AZ和BNT，因此到現在都還沒打到第一劑，面對這樣的窘境，他們也忍不住懷疑自己是否被政府遺忘，或是疫苗平台有問題，他們早默默被刪掉了，引起網友熱烈討論。

一名網友日前在PTT上發文表示，最近有各種廠牌的疫苗運抵台灣，現在真的還有人連第一劑疫苗都沒有打到嗎？這樣的人到底是不是在反串啊？其實早就打到疫苗了，但就一直在那邊喊缺貨裝可憐？

貼文釣出一名苦主回應，身邊有好幾個同事都還沒有打到疫苗，他們的年紀都是40多歲，因為他後來才加選AZ和BNT疫苗，明明40多歲的族群早該輪到了，但如今卻感覺被政府遺忘了，不知道為何至今無法施打。

該網友也忍不住哀嚎說，疫苗登記系統是不是出了什麼問題？後來加選疫苗的40多歲族群，是不是已經被偷偷刪除掉了？他並坦言，對於至今打不到疫苗這件事情真的很無奈，但又不知道該去哪裡反應才對。

不少網友看了直呼，把7月19日當分水嶺真的很好笑，所以先前考慮多一點，沒選到的人就活該打不到嗎？「年紀大於50歲還一堆沒打，這放在歐美根本不可能」、「35歲年繳5x萬，還不是什麼都等不到」、「7月19日以後才意願登記的人，根本等疫苗等到死」、「30至40一堆人半劑都沒打，不打高端只有死路一條」。

根據我國目前的疫苗規畫，無論是第10輪或第11輪疫苗接種，BNT都先提供第一劑施打，而AZ提供第二劑接種，近期到貨的莫德納則是優先給需打第二劑的人先打，因此後來才加選要打AZ的族群，中央流行疫情指揮中心先前曾說，會視疫苗到貨的狀況分配，最快可能10月底會再開放民眾打第一劑AZ，至於堅持要打莫德納的人，由於疫苗數量較少，因此指揮官陳時中也建議，可以加選同為mRNA疫苗的BNT。