台灣連續52天無本土疫情，中央流行疫情指揮中心宣布餐飲、休閒娛樂業有條件解封，但高雄市政府5日表示，仍不允許逐桌敬酒、自助取餐仍有清消限制，與中央稍不同調。KTV最快傍晚5點可復業，從業人員接種未達6成者將比照長照機構，一周免費快篩一次。

高市管制開放措施如避免逐桌敬酒，自助取餐仍有使用手套、清消等限制，些微與中央不同調，陳其邁強調，這是「鬆中有緊」，還是得採取必要的措施，降低大規模的感染風險。。

陳其邁還說，民眾外出務必全程佩戴口罩，如運動場所、公園、爬山、野餐等戶外遊憩場域，容易發生不特定接觸風險，仍須全程配戴口罩，不可邊走邊吃。在家和朋友打麻將、桌遊可允許，但需戴上口罩。

KTV目前最快下午5點可復業，經發局會在一天內協助業者快速復業。從業人員接種未達6成，比照長照機構，高市府提供免費快篩試劑，一周篩一次，也會盡快安排施打疫苗。