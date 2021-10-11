高市1名17歲少女沉溺網路交友，母親擔心女兒遭網友誘拐，沒收手機，少女竟負氣離家；高市警局少年隊警方獲報，12小時後在少女同學家找到人，警方和少女聊天時，意外查出少女心儀的帥哥網友，竟是有略誘性侵少女紀錄的丁姓男子，少女原本打算隔天要和丁男見面出遊，令警方捏了一把冷汗，所幸及時找到人，未讓少女落入狼人之手！

高市少年隊日前接獲一件失蹤少女的緊急協尋案件，家屬報案指稱，家中17歲的女兒長期沉溺網路交友，家人擔心少女被網友誘拐，將少女手機沒收，豈料正值青春叛逆期的少女竟因此負氣離家出走，家屬遍尋不著，緊急報案請求協尋。

警方在尋訪過程中發現，少女在網路上認識1名有著帥氣外表的網友，情竇初開，離家出走後，即借住同學家，以網路電話和該名網友徹夜談心訴苦，警方根據少女的交友圈，12小時候，循線找到少女，將平安無事的少女帶回後，和少女聊天後，竟查出驚人發展。

警方查出，少女以為交上的帥氣網友，除了是使用花美男假照片的40歲中年大叔外，該名丁姓男網友還有多次誘拐未成年少女、猥褻性侵少女等不良素行，少女和丁男聊天紀錄中，丁男安慰少女：「你心情不好，我們約出來見面，帶你出遊散心」為由，和少女相約隔天見面，所幸警方早一步找到少女，否則後果不堪設想。

警方藉機告誡該名少女網路交友的危險性，隨後將少女交由家長帶回，並將持續關注輔導；少年隊長王春生呼籲，家長應注意子女使用網路的狀況，並叮嚀使用網路應注意的危險性，切記勿提供個資、不上傳私密照、不隨意與陌生網友見面，以免發生人身安危。