高市1名19歲李姓大學生，在中秋連假前夕，搭公車至後驛站搭捷運再轉搭高鐵返回台中家鄉；未料，下車後卻發現手機掉落公車，熱心民眾一度騎車載他追車仍望塵莫及，眼見高鐵票只剩半小時退票時間，男大生奔派出所求救，警方安撫情緒，分頭去電高鐵和公車站，不僅解決車票問題，公車司機也順利送還手機，讓男大生感激涕零！

警方指出，19歲的李姓男大生因中秋連續假期，9月17日中午14時許，搭公車至後驛捷運站下車後，準備轉乘捷運前往高鐵站回台中家鄉和家人過佳節。未料，男大生從公車下車時，一時粗心將手機掉落在公車座椅下方，下車後發現手機不見了，轉身欲找尋時，公車已駛離。

當時男大生在現場遇到熱心民眾，對方騎車載他追公車，只見公車已揚長而去，男大生見前方就是哈爾濱街派出所，跑進警所內求救，警方先安撫他焦慮的心情，去電通知公車業者請司機協助尋找。

在等待司機回覆過程中，男大生又驚呼「糟糕，搭高鐵的退票時間只剩半小時，來不及了！」警方再度神救援，去電高鐵客服中心，順利幫男大生解決高鐵車票退票的燃眉之急，同時接獲公車業者好消息，告知司機已尋獲男大生手機，可直接至後驛公車站領取，男大生獲悉後感激地頻向警方致謝後，欣喜踏上返鄉團圓之路。