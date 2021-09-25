50歲宋姓男子昨天登百岳之一的屏東北大武山，摔傷腿部骨折，屏東消防人員先將他運送到檜谷山莊安置，今天由空勤直升機以吊掛方式，將宋男送到平地後，送醫院治療。

屏東縣消防局表示，昨天下午6時許接獲報案，宋姓男子爬北大武山受傷，消防局出動消防人員、特搜大隊、義勇特種搜救隊，共計7車23人次前往，同時連繫林務局檜谷山莊吳姓莊主協助。

消防局表示，吳姓莊主在昨晚7時32分接觸傷者，表示傷者腿部骨折，無法移動，消防局搶救人員今天凌晨近1時抵達傷者所在位置，初步評估處置，加以固定後，隨即將傷者運往檜谷山莊。

消防局請求內政部空中勤務總隊支援直升機，傷者於今天上午7時10分吊掛成功，7時20分抵達屏東消防局特搜大隊停機坪後，交由救護車送往屏東基督教醫院治療。

北大武山為中央山脈南端最後一座海拔超過3000公尺以上的高山，是登山客喜愛的熱門山域。（編輯：張芷瑄）1100925