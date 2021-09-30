屏東72歲登山客爬真笠山「無生命跡象」 急送醫搶救 14:502021/09/30 中時 謝佳潾 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 屏東72歲男登真笠山疑發生山難，無生命跡象送醫搶救中。（屏東消防局提供／謝佳潾屏東報導） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 屏東72尤姓男子30日到瑪家鄉登真笠東北峰往鱈葉根山方向時，疑似發生山難失去生命跡象，警消獲報後前往搜救，12時15分尋獲患者，當下立即使用自動心肺復甦機進行急救，並將其搬運下山，由瑪家分隊救護車送往高榮分院急救。 屏東72歲男登真笠山疑發生山難，無生命跡象送醫搶救中。（屏東消防局提供／謝佳潾屏東報導） 台中工人換管線遭電擊 命危送醫搶救 鮮肉交警「深喉嚨」24歲男主認了制服控 嚮往警職但沒考上 #屏東 #真笠山 #山難 #急救 #生命跡象 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 與方文山合作走紅 29歲女星卻因一個微笑送命 09:592021/09/30 娛樂 情緒不穩定 左營養護中心6旬男子持刀劃傷兒子 14:322021/09/29 社會 屏東挖眼男恐無罪 律師勸修這條刑法：立委別只打架 10:222021/09/30 生活 挨告猥褻求職女 禮儀社老闆輕生 04:102021/09/29 社會新聞 立委、環團抗議大肚山設產業園區 中市府：會兼顧經濟與環境 11:332021/09/30 生活 貨櫃車、轎車連環撞 小車成「夾心鐵餅」駕駛慘死 20:412021/09/29 社會 疑未禮讓主線道車輛 警騎車擦撞雙載母女 撞擊畫面曝光 20:002021/09/29 社會 思覺失調男傷人難管 成社區隱憂 04:102021/09/30 社會新聞 屏東挖眼男不乖乖吃藥 老母嘆：50歲了...管不住賠不起 08:522021/09/30 社會 21歲男星酒駕襲警 怒嗆「我爸是議員」超慘下場曝光 10:072021/09/30 娛樂 52歲男頭痛就診竟是罕見疾病 醫籲有這些症狀快就醫 15:182021/09/29 健康 社會熱門新聞 台大女控教授騙砲 又告科技董座1夜4次真相曝光 - 社會 忘給30元蔥錢遭警上銬 桃園嬤哭：身上有3萬他們不肯收 - 社會 屏東挖眼男不乖乖吃藥 老母嘆：50歲了...管不住賠不起 - 社會 吃蓮子湯驚見創始人顯靈 知名甜品正妹第4代回應了 - 社會 色警緝毒看上毒販女友 約砲又吻又摸下場超慘 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。