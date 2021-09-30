屏東72尤姓男子30日到瑪家鄉登真笠東北峰往鱈葉根山方向時，疑似發生山難失去生命跡象，警消獲報後前往搜救，12時15分尋獲患者，當下立即使用自動心肺復甦機進行急救，並將其搬運下山，由瑪家分隊救護車送往高榮分院急救。

屏東72歲男登真笠山疑發生山難，無生命跡象送醫搶救中。（屏東消防局提供／謝佳潾屏東報導）