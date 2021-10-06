36歲女星李懿直率個性受到觀眾歡迎，活躍於各大節目上，跟圈外男友交往6年的她，日前在臉書透露要凍卵，更已經到診所進行相關程序，不過卻被部分網友質疑「幹嘛不乾脆生一生」，對此，她也做岀回應並強調養育孩子不是簡單的事。

李懿日前曬出去診所打排卵針的影片，表示正在準備凍卵等相關程序，主要是2年沒有生小孩的計畫，加上面臨35歲後卵子的質量會快速下降，才會決定要凍卵，不過卻有不少網友質疑「幹嘛不乾脆生一生」，她表示生孩子對女人而言，是面臨身心靈的大改變，甚至得自己承受孤獨時刻，畢竟養育孩子不是簡單的事情。

李懿表示對於「婚姻跟懷孕」二件人生大事，希望自己不要只是因為「時候到了」，就隨便倉促做出決定，畢竟在人生不同階段中，每個人都會設立不同目標，目前則有現階段要好好做的事，對於凍卵一事收到來自各界關心，她也向所有人喊話：「感謝大家的關心！目前凍卵心得真的是媽媽好偉大」。

對此，網友紛紛留言：「生小孩是自己的事不需要理會別人怎麼說！那些說嘴的人是有要幫妳帶小孩嗎」、「不要在意別人的留言，只要跟生育有關的事情，自己覺得開心就好」、「凍卵之後可以好好規劃自己，不一定要被年齡逼迫結婚或生子」、「我們的人生自己決定，而不是時候到了照表操課」。