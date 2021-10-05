63歲田姓女子今（5日）上午7時許，開車行經新北市中和區建一路要左轉中山路，不慎擦撞56歲李姓男子騎乘的機車，李男當場彈飛倒地。（翻攝）

63歲田姓女子今（5日）上午7時許，開車行經新北市中和區建一路要左轉中山路，不慎擦撞56歲李姓男子騎乘的機車，李男當場彈飛倒地，警消獲報到場時李男已無呼吸心跳，經急救後仍宣告不治，詳細車禍原因待進一步釐清。

據悉，田女行駛於建一路要左轉中山路、往板橋方向，不慎擦撞直行的李男機車，李男當場彈飛、身體多處擦挫傷，李男送醫急救後仍宣告不治。警方表示，雙方酒測值為零，詳細車禍原因待進一步釐清。