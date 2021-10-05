中和6旬婦開車擦撞騎士 56歲男彈飛倒地慘死 14:062021/10/05 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 63歲田姓女子今（5日）上午7時許，開車行經新北市中和區建一路要左轉中山路，不慎擦撞56歲李姓男子騎乘的機車，李男當場彈飛倒地。（翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 63歲田姓女子今（5日）上午7時許，開車行經新北市中和區建一路要左轉中山路，不慎擦撞56歲李姓男子騎乘的機車，李男當場彈飛倒地。（翻攝） 63歲田姓女子今（5日）上午7時許，開車行經新北市中和區建一路要左轉中山路，不慎擦撞56歲李姓男子騎乘的機車，李男當場彈飛倒地，警消獲報到場時李男已無呼吸心跳，經急救後仍宣告不治，詳細車禍原因待進一步釐清。 據悉，田女行駛於建一路要左轉中山路、往板橋方向，不慎擦撞直行的李男機車，李男當場彈飛、身體多處擦挫傷，李男送醫急救後仍宣告不治。警方表示，雙方酒測值為零，詳細車禍原因待進一步釐清。 撞上路邊卸貨推高機前叉 台中2年輕人雙雙不治身亡 堆高機「牙叉」停半空中 機車撞上直戳騎士頭部 2人慘死 #李男 #彈飛 #左轉 #機車 #後仍 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 攻擊-11混進20家族 環時驚曝這可能才是真實身分 13:152021/10/05 軍事 軍人酒後潛入屋內性侵女子辯：有酒精障礙 法官打臉重判 10:242021/10/05 社會 法警酒後騎車撞傷人 判降級懲戒 08:502021/10/05 社會 19歲女大生騎車左轉遭特斯拉撞亡 家屬淚崩求行車紀錄器 23:512021/10/04 社會 警目睹錢噴飛撿拾下秒車主不見 15分鐘找回失主臉書發文答謝 12:212021/10/05 社會 五堅情報喜訊 陳零九扛第一婚 04:102021/10/05 娛樂新聞 養豬場傳槍響！找友人助陣談判 友開槍逃逸他慘被丟包 12:002021/10/05 社會 簡秀枝》藝術，當然是北美館增擴建案主角 09:032021/10/05 生活 廣東解電荒 要求國企保供電 04:102021/10/05 全球財經 消防員酒駕左右搖擺遭逮想求情 屏警堅持依法扣車 23:192021/10/04 社會 《熱門族群》旺季營運仍看俏 封測族群觸底強彈 13:102021/10/05 財經 社會熱門新聞 【獨家】軍紀出包！雲林憲兵隊爆發集體簽賭案 士官為還債拉同袍抵債 - 社會 公公哄孫女香甜入睡 媳婦入房見2人睡姿怒罵：不要臉 - 社會 【獨家】聚餐遇昔日親手逮槍砲犯 新竹中華派出所長遭砍多刀 - 社會 機師人夫偷吃座艙長激戰30次 出庭認：「她同意我內射」 - 社會 「老闆我想要巨魯」餐廳招牌好害羞 網激推彰化神級美食 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。