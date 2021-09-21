新冠疫情爆發快2年，全球疫情依舊嚴峻，各國仍對病毒嚴加戒備，這段期間各行各業多少都受到影響，但對特定職業更是傷害慘重。一位導遊去做腳底按摩，結帳時用一句話勉勵視障按摩師，對方馬上與他相視而笑。兩人對話散發出的正能量也感染到不少網友。

一位女網友在臉書社團《爆怨2公社》上發文表示，日前到一間視障按摩店做腳底按摩，結帳時，她雙手將錢遞給按摩師並對他說「謝謝，辛苦了！」按摩師則不好意思地說「沒辦法，只能做這個。」原PO當場鼓勵對方，「不會啦，有一技之長很棒啊！」至少現在疫情還能賺錢。按摩師半認同表示，「也是啦，但也是有受到影響。」

對此，原PO直呼「很棒了，真的！」坦言自己受疫情影響近兩年，「從帶外國人到回來帶臺灣人，到前陣子五月爆發（疫情），我又在家關三個多月了，我旅遊業的。」按摩師聽完馬上笑出聲，並對著原PO不斷鞠躬說著「你才真的辛苦了，辛苦了。」隨後兩人也一起大笑。

最後，原PO也藉此文勉勵大家，「給所有因為疫情影響到生活的人，一起加油哦！」貼文一出，網友也受到在疫情下努力拚搏又樂觀看待一切的2人感染，紛紛留言表示，「難得的正能量」、「有正能量耶」、「大家一起加油」、「加油！辛苦了！」、「希望疫苗普及率快快上升吧」。