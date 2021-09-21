藝人小嫻（黃瑜嫻）和金剛（李信樵）去年8月大方認愛，經常在社群平台高調放閃，目前兩人定居墾丁，並在墾丁大街擺攤賣雞翅，近日卻被部分網友嫌一隻40賣太貴，昨（20日）他們開直播談到背後辛酸，忍不住哽咽落淚。

小嫻和金剛在墾丁賣雞翅人氣夯，日前更宣布投入宅配市場，未料被部分網友質疑「一隻40元」太貴，20日在臉書直播聊到幕後過程，表示做了餐飲業才知其辛苦，並透露他們曾經進了一批雞翅，但覺得品質不好，便忍痛直接丟了600多隻。

金剛、小嫻直播時談到餐飲業辛酸，忍不住哽咽落淚。（圖／翻攝自臉書）

小嫻表示，之前還在賣雞腳時，金剛曾在冬天時一早去市場批貨，還自己把雞腳的雞毛、指甲一隻隻拔乾淨，拔到手都凍傷，而金剛也說現在夏天，他們也是在40度以上的廚房忍著高溫，「內褲溼了又乾，乾了又溼」，講到辛苦的地方忍不住紅了眼眶。

另外，小嫻和金剛也強調他們的產品都是真材實料純天然，提到有人建議他們用蒜粉替代蒜頭，但他們不願意用化學製品，便直接拒絕這提議，最後也不忘感謝一路上幫忙他們的親友，對於給他們建議的網友，也認為有意見才會有進步。

事實上，網友一開始在臉書留言對雞翅價格有疑慮時，金剛就大器按讚並表示：「設備，人力，軟體硬體，食材都是真材實料，這些都沒有認真算進去，所以不能這樣算喔」。