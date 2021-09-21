港星謝霆鋒和張柏芝2011年離婚後，隔3年和天后王菲世紀大復合，不過兩人向來低調鮮少公開放閃，現傳出小倆口有忘在中秋節同台，行程一公開，立刻掀起網友熱烈討論。

大陸廣東省深圳市21日將舉行「灣區升明月—2021大灣區中秋電影音樂會」活動，主辦單位20日公開出席名單，謝霆鋒搭檔鄧超擔任主持人，王菲則會以嘉賓身份演唱主題曲《灣》。

晚會陣容一公開，不少網友興奮猜測，謝霆鋒和王菲是否有可能同台，激動直呼「天呐，多久沒同台了」、「以前是世紀復合，現在是世紀同台」、「這是有生之年系列了吧，活久見」，不過也有消息指出，兩人應該是分開錄影，同台機率不太。

「灣區升明月—2021大灣區中秋電影音樂會」陣容強大，大陸藝人有黃曉明、張杰、姚晨、劉燁、李宇春等人，香港有容祖兒、Twins、陳偉霆、鄧紫棋、陳小春等，台灣藝人則是楊丞琳、張韶涵、歐陽娜娜等，晚會超過百位藝人共襄盛舉。