朱立倫當選國民黨主席次日，中共恢復了由總書記習近平致賀電的慣例，朱立倫隨即覆電感謝。時隔1年多，國共領導人跨越台灣海峽恢復良性互動，放諸美中激烈競爭、兩岸關係緊繃的背景下，可謂來之不易。

大陸未拋棄國民黨

從宏觀角度看，朱立倫、習近平電文往來本身就具有正面意義。首先，這意味大陸並未「拋棄」國民黨，換言之，並沒有放棄和統路線。習近平在賀電中重申兩岸和平發展、為台海謀和平，展現戰略定力，並回擊外界對其「武統」或「急統」的猜疑。美中鬥爭日益嚴峻，民進黨一面倒「聯美抗中」，外界好奇北京是否會調整「寄希望於台灣同胞」的和統路線，轉向更強硬、更單邊、更不在乎台灣民意的「以武逼統」。大陸內部對國民黨所謂「獨台」、兩岸論述被動的批評，甚至喊出對台工作不能陷入台灣選舉政治的「小邏輯」中，都印證了上述的擔憂。

不過，以此次國民黨主席選舉過程來看，雖然各方亂鬥，但認同九二共識、反對台獨、挽救兩岸和平、改變民進黨兩岸敵對路線，卻是4位候選人的共識，也代表了背後的廣泛民意基礎。朱立倫勝選後，明確提出要重建兩岸交流平台與溝通管道，北京應該意識到國共互動降溫的局面不能繼續下去，也深知繞過台灣政黨政治只會事倍功半。這應該是北京對朱立倫「雖不滿意但可接受」，決定恢復賀電往來的主要考量。

觀察此次朱習互動的細節，則能看到當下國共關係更深的奧妙。對比2013年至今習近平對歷任新當選國民黨主席的賀電，此次首度向朱立倫提及「統一」字眼，這是2019年《習五條》後北京對台加強促統訊號的延續，但近年來大陸對藍營「迴避統一」感到不滿，加上這次選舉辯論中朱立倫「反急統」的主張，習近平賀電提「統一」就耐人尋味，應有嚴肅提醒之意。而朱立倫的回電雖正面回應，但提出「增進互信融合」的表述，以「融合」回應習近平的「統一」，希望「異中求同」。如何面對、處理相互之「異」，應是未來國共互動引領兩岸關係的新方向。

讓兩岸融合不可逆

朱立倫在勝選演說中表示，將在黨章、黨綱規範下重啟兩岸交流。國民黨黨章開篇就強調要追求中國的統一，這說明國民黨不會迴避、也不會改變終極統一的目標。但不可否認的是，統一、統派在台灣社會早已被民進黨妖魔化、汙名化，連堅持兩岸和平的國民黨都屢屢陷入被動。如何破解台灣民眾「聞統色變」的難題，不僅國民黨今後需要努力，也是大陸方面的責任。相對於統一，「融合」在台灣民間並未有強烈負面觀感，更何況，沒有融合的統一本就是無源之水、無本之木，因此在和平發展的既有基礎上尋求兩岸融合、心靈契合，應是國共下一步的共同目標。

兩岸需進一步融合，才能看到共同而清晰的統一願景。以近期美中關係為例，拜習通話後，陸方宣布為緩解全球暖化問題將停建境外煤電項目，接著大陸外交部發表長篇「美國干涉香港清單」，形同鳴金收兵，再到孟晚舟事件妥善解決，美中之間正在逐步出現一個競爭中有合作、對抗中有底線、爭辯中有溝通的全新模式，此模式勢必影響未來的兩岸關係。兩岸如何和而不同、異中求同，形成彼此制度競爭、善意溝通的建設性局面，再以此逐漸在相近領域展開融合實驗，相信是解決兩岸紛爭、謀求永久和平的可行之道。

2005年連胡兩位領導人高瞻遠矚，國共破冰並達成《兩岸和平發展共同願景》後，兩度敗選的國民黨奪回政權，開啟兩岸和平發展的8年榮景。如今，又一次的兩岸破冰需要國共兩黨再度完成，期待雙方領導人汲取前人的經驗和智慧，在新情勢下達成《兩岸融合發展共同願景》，如此國民黨定能贏回民心、重返執政，讓兩岸融合之潮流不可逆轉，為中華民族做出更大的貢獻。