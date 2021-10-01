過去兩岸政府成功簽訂ECFA協定，以及兩岸領導人能在國際場合會面，皆是基於「九二共識」所造成的重大成就。如今國民黨主席改選後，未來國共兩黨更應攜手合作努力，重新展現九二共識的全球格局，亦即使台海不再兵凶戰危，兩岸不再軍事對峙，美中台三邊關係亦能正向發展。以上期許的未來政軍局勢，相信也是國際社會所樂見。

國民黨主席當選人朱立倫日前在回覆中國大陸國家主席習近平的賀電中指出，兩岸關係30多年來，在國共兩黨不斷的努力推動下，各層面交流合作獲得相當良性的進展；但近年來，在民進黨執政下，採取去中、反中政策，造成兩岸形勢險峻、兩岸人民極度不安。朱並表示，未來期盼國共兩黨在「九二共識」、「反對台獨」基礎上，增進互信融合，加強交流合作，讓兩岸關係和平發展繼續前行。

當前朝野兩大政黨的最大歧見，其實不是「九二共識」而是「意識形態」問題。此意識形態問題，就是牽涉敏感的「台灣獨立」或「中國統一」爭議。由於民進黨向來堅信「台灣獨立」是台灣人民的唯一選項，不願靈活運用戰略和中國大陸展開交流，也因此對「九二共識」此一名詞，不論是國民黨所認知的「中華民國」或北京政府所解釋的「中華人民共和國」，都一律反對到底。

民進黨只從「政黨利益」、「國內選舉」角度考量，且刻意誤導民眾「九二共識」即是「一國兩制」、「一中原則」的計謀，固然已為其贏得2020大選，並讓蔡英文連任成功；但此堅決否認「九二共識」的負面結果，卻讓台海及亞太區域的安全穩定遭受破壞，更使台灣成為全球最危險之地，兩岸隨時有爆發戰爭的高度風險。

前總統馬英九執政的8年時期，由於「九二共識」被正式確立，因而兩岸順利達成包括三通直航、陸客來台、漁工僱用、司法互助、金融合作、關稅減免、智財保護等10多項重要協議。這是兩岸分隔60年來罕見的重大發展。換言之，九二共識早已成為國民黨對中國大陸的指導方針，中國大陸也願將「九二共識」此名詞放入其官方文件中，成為對台方針的重要組成部分。只可惜，蔡政府上台後，一切都走了調。

蔡政府執政5年多來，兩岸關係惡化，施政方向經常背離民意（例如開放萊豬進口、否定公投結果等），社會百業蕭條，許多基層民眾生活困苦。不只如此，民進黨向以不惜對抗的強硬態度處理兩岸問題，早已造成台海成為「全球的火藥庫」，此皆讓國人感到嚴重不安，也讓國際社會十分焦慮。

總而言之，朱立倫當選後，在來往的雙方電報中，國共兩黨領導人都特別提到「九二共識」，顯示「九二共識」是可擱置政治爭議，並能讓兩岸協商與和平交流的重要關鍵。未來應將「九二共識」的內涵精神與國際功效，向人民詳細說明及解釋清楚，並冀望在下次大選中，贏得多數民眾的支持，這是國民黨新領導人的重要使命，因為「兩岸和平交流」、「台海安全穩定」才是國人和國際社會所關切的首要事務。（作者為宏國德霖科技大學講座教授）

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