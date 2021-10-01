隨著美國總統拜登對中國一連串「示好」後，美中關係回到既競爭又合作的正軌應可預期。蔡英文總統若識時務，就應該謹小慎微，靜觀其變，找到一條適合小國發展的道路，而不是想方設法繼續做「聯美制中」的馬前卒，甚至蓄意挑起中美矛盾與兩岸衝突。

代表處升等時機已過

一葉知秋，從9月9日拜習通話可以看出，拜登已不再批評大陸與大陸領導人習近平。在9月21日聯合國大會的演說中，拜登更是幾乎隻字不提中國，極盡低調之能事，僅強調雙方的激烈競爭不應變成衝突。此外，美國司法部與華為財務長孟晚舟達成協議，以緩起訴名義將她釋放，讓她在25日返回大陸。

這在在顯示中美關係正在改善，而且勢不可擋。作為一個小國，台灣應該慶幸美中關係朝這個方向發展。首先，中美關係的改善有助於國際大環境的降溫與穩定。前一陣子，拜登在全球各地發起「反中」聯盟、各種科技聯盟，以及透過即將在12月初召開的「民主峰會」進而成立一個民主聯盟。中國與俄羅斯則在3月中旬成立一個16國的聯盟與美國為首的聯盟打對台。一時之間，全球好像又回到冷戰時期東西方兩大集團對立的時代。

美中兩強的關係改善，並不表示不再競爭，他們在地緣政治問題上仍會激烈競爭，但競爭不妨礙他們在經貿、氣候變遷等議題合作的可能，也會努力避免讓競爭過了頭，由激烈競爭變成惡性競爭，甚至演變成對抗或衝突。一旦中美兩個大國改善關係，像台灣這樣以出口為導向的小國，將因安定的大環境而獲利。

其次，中美改善關係有助於防範印太地區，特別是黃海、東海、台海、南海與印度洋因擦槍走火而爆發軍事危機。兩國可以透過談判，達成避免或防止擦槍走火，及危機管控的協定與機制。

一旦中美兩國能在這些海域達成協定，印太地區其他國家也可比照辦理，讓該區成為真正自由與開放的地區。無疑，這樣的發展也能對我國提供更多的安全活動空間與保障。

另外，大陸人民解放軍多次軍艦繞台，軍機侵擾海峽中線、穿越我防空識別區，大部分都是衝著美國而來，認為美國在幫助台灣推動「切香腸式的台獨」，而將怒火一股腦發作到蔡英文政府頭上。中美兩個大國既然改善關係，中國對美國的不滿將逐漸消除，兩岸即使不能在蔡政府時期恢復對話，但至少兩岸之間的緊張情勢應可以稍微緩和。

不應挑起美中矛盾

作為一個小國，蔡英文領導的台灣應該審時度勢，知所進退，行其所當行，止其所當止。例如，前一陣子蔡英文政府強推的駐美「台灣代表處」更名升等案，現在看來顯然已錯過最佳時機。美國「外交關係學會」會長哈斯日前在加州史丹佛大學的一場視訊會議中表示，在美中行將改善關係之際，「台灣代表處」升等案不宜繼續推動。哈斯是台灣友人，2020年美國大選之前曾在《外交事務》期刊撰文，力主美國應在不支持台獨的情形下，將「戰略模糊」改為「戰略清晰」，讓中國知道美國保衛台灣的決心。

哈斯的表態是在提醒台灣，作為一個小國，在美中兩個大國行將改善關係之際，不宜製造話題，甚至挑起美中矛盾與兩岸衝突，以免像前總統陳水扁執政後期變成小布希總統眼中的「麻煩製造者」。

在近期中美關係將回溫之際，台灣不應痴心妄想改變趨勢，而應安分守己從現狀獲取最大利益。不久前台灣另一位長期朋友、華府「戰略與國際研究中心」資深研究員葛來儀就勸告台灣，與其花力氣爭取改名，不如尋求台美實質關係的提升與強化。

大國在國際上永遠扮演主導的角色，小國則扮演著追隨者的角色。角色扮演不能錯亂，國力不弱的日本與英國都不敢在這方面亂了套，何況國力差人家一大截的台灣！