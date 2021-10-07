逐洞賽｜摩爾投顧分析師張志誠

摩爾投顧分析師張志誠表示，美國共和黨同意調高舉債上限支撐政府運作至12月，債務違約風險暫時解除，美股四大指數6日同步回彈，齊站5日均線，若道瓊指數能成功突破下個壓力關卡34599點，預期外資將會大舉回頭買超。台股7日則在美股多頭氣氛激勵下，開高走高，收盤大漲320點，融資水位下降有助大盤持續挑戰所有均線反壓。

類股上除航運族群全面大漲外，IC設計族群不惶多讓，尤其高價IC設計股創意、晶心科、力旺7日都以漲停價作收，譜瑞-KY、M31、世芯、金麗科同步大漲，也為其他IC設計股鋪陳比價空間。

另外歐洲和大陸對煤炭需求強勁，大陸當局要求相關部門加速補足煤炭庫存，以因應將來的冬季需求，甚至傳出印度煤炭庫存也將見鑿，而煤炭必須仰賴散裝大船載送，BCI和BDI指數強過貨櫃海運指數，本周納入投資組合的裕民7日成功漲停，收復所有均線，預料散裝船和貨櫃輪將走出不一樣的格局。