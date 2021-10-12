摩爾投顧分析師張志誠表示，美股道瓊指數上周雖已突破月線重獲多方掌控，但以11日的量能角度觀察，道瓊指數仍有34300點頸線需要回測，因此台股連假後不只反映美股收黑，甚至因外資趁國際股市修正壓回布局，上檔壓力更加沉重。

盤面上航運股出現大幅度修正，主因是長榮9月營收月減1.78％，市場擔憂陽明、萬海營收衰退導致融資殺出，惟股價已在指標超賣區停留超過一周，且不斷量價背離，若能忍到反彈壓力點就不需要被迫賣出。至於本周納入投資組合的越峰，股價12日價漲量增突破10日均線。

另外，全球原物料價格持續攀高，西德州原油期貨突破80美元大關，原物料大國的股市指數強過全球股市外，作為運輸主幹的散裝航運營收也與貨櫃航運走出不同道路，BCI指數大漲後推動獲利跳升，有機會在股價回跌過程創造守株待兔的新機會。

此外，因缺煤產生的缺電危機也讓替代能源的議題再度成為焦點，大陸如火如荼衝高建置太陽能安裝量，美國則對大陸太陽能供應鏈出重手管控，先是禁止全球最大多晶矽產地新疆生產的多晶矽輸美，又有美國太陽能業請願要求拜登政府嚴查陸企轉至東南亞生產以避免輸美高關稅的漏洞，台灣是第二大的太陽能製造國，美國嚴打大陸供應鏈，台灣將有機會迎接轉單效應，而製造太陽能必要原料EVA需求也將持續看好。