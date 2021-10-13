台股短線跌幅頗深，從7月15日高點18034.19點，至13日收盤價16347.99點，已跌9.35％，但截至12日為止融資減肥達16％，浮額清洗相當徹底且台股指數與月線及季線乖離大，短線將會進行反彈，關注八大公股行庫及投信聯手看好的個股。

以投信連續超過十天買超且八大公股行庫近五個交易日同步站在買方的個股有亞泥（1102）、光寶科（2301）、友達（2409）、開發金（2883）、健鼎（3044）、創意（3443）、智易（3596）、聯發科（2454）、聯陽（3014）、台灣高鐵（2633）、國泰金（2882）、玉山金（2884）、永豐金（2890）、第一金（2892）、東元（1504）、長興（1717）、台積電（2330）、旺宏（2337）、南亞科（2408）、彰銀（2801）、上緯投控（3708）、矽力-KY（6415）等。