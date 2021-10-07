肇事逃逸，是壓垮陳柏惟的最後一根稻草；如果十年前的肇逃是「年輕不懂事」，現在的說謊硬拗，更難以原諒。

陳柏惟說當年自己「沒察覺撞到對方」，這樣的辯詞漏洞百出。陳柏惟把機車騎士撞到「人車倒地，受有顱內受傷及硬腦膜下腔出血之傷害」，說自己沒有察覺，誰會相信？

再者，如果陳柏惟不知道撞到人，就沒有主觀犯意，不構成肇事逃逸罪，但陳柏惟又說自己「在法院坦白認罪」；前後矛盾的兩句話，到底那一句是真的，那一句在說謊？

而真正的關鍵在於，除非是酒駕，或者車上有毒品，一般人不會肇事逃逸。到底陳柏惟肇事時，車上有什麼不可告人的秘密，一定要先跑再說？這才是陳柏惟必須面對的問題。

陳柏惟不是一個人，現在民進黨全黨力挺陳柏惟，展現一種幫派的義氣；「今天你肇逃我挺你，明天我肇逃換你挺我」，當大家都做壞事，壞事也就不是事了。

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