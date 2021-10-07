IC測試載板廠雍智科技(6683)公布2021年9月自結營收1.25億元，雖月減達10.48％、仍年增1.11％，改寫同期新高。合計第三季營收3.85億元，季增1.91％、年增達12.5％，連6季改寫歷史新高。累計前三季營收11.14億元、年增達25.99％，續創同期新高。

雍智股價8月底觸及371元波段高點後震盪拉回，昨（6）日重挫6.62％、收於最低點268元，創逾4個半月低點，2個月來已跌逾27％。今（7）日在大盤強彈下止跌、開高後一路走高，終場勁揚7.46％、收於最高點288元。三大法人本周迄今小幅調節賣超37張。

雍智受惠5G手機晶片及WiFi 6規格世代交替，帶動測試載板及探針卡出貨強勁，AI及高速運算（HPC）應用晶片預燒需求增加、射頻及電源管理IC測試需求強勁，亦推升IC老化測試載板及微機電（MEMS）探針卡出貨動能，使今年以來營運動能暢旺。

雍智上半年稅後淨利躍增46.15％至2.15億元、每股盈餘（EPS）7.94元，雙創同期新高。指望後市，公司表示持續投入晶圓測試的晶圓探針卡領域，已獲不少客戶驗證採用，預期今年半導體晶圓測試載板需求仍將維持成長。

雖然下半年半導體供應鏈旺季雜音頻傳，但在疫情推動數位轉型下，相關應用測試需求持續暢旺，測試介面廠下半年營運仍具旺季效應。法人看好雍智第三季獲利將同步走強、第四季有望繼續向上，下半年旺季營運表現可期，全年成長持續看俏。

同時，雍智攜手同業旺矽搶攻5G手機商機，合作開發的微機電（MEMS）探針卡新產品持續進行驗證中，投顧法人看好後續有望順利打進聯發科5G手機晶片供應鏈，為明年測試介面接單增添動能。