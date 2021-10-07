最近幾位意見領袖先後表達對年輕學子不識「岳飛」或「國父」的憂心，因而引發社會熱論。近年來因教育部課綱改變，大幅刪減中國古、近代史，並增加台灣的歷史。在民進黨本土大旗氛圍下，大聲疾呼也無濟於事，若對中國歷史有興趣，就別指望學校教育，自己去找書讀比較實在。

台海局勢緊張，國防部邱部長沉穩以對，指揮得當，獲得朝野立委高度讚揚，並對2400億的「海空戰力提升計畫採購特別條例草案」均大力支持。至於「促轉會」日前提出中正紀念堂改制為「反省威權歷史公園」計畫，擬拆除先總統蔣中正銅像，退輔會主委馮世寬在立法院接受質詢時，斬釘截鐵表示不同意。

國軍全名還是「國民革命軍」，蔣中正是「國民革命軍之父」，自黃埔建軍以來，千千萬萬黃埔子弟，一代接一代保衛著國家安全，尤其馮主委、邱部長，從軍時蔣中正總統尚在人世，受到其「親愛精誠」、「國家、責任、榮譽」的感召，但是「促轉會」卻如此羞辱國軍的精神象徵，反對拆銅像是鐵漢國軍應有的表現。

當然，各有各的立場，縱然部分人士全盤否定蔣中正總統的貢獻，但是一部「國民革命軍軍史」要怎麼寫？難道也是一筆帶過？要知道，蔣中正主持陸軍官校校慶時站的閱兵台，蔡總統也站過，如何能磨滅這些歷史？如果真要改館、拆銅像，那麼至少目前興建中的新國軍軍史館，一定要將「軍父」的史料妥善保存，並讓民眾與官兵知曉，不然「軍隊無根、軍人無魂」，如何能戰？

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