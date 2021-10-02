國民黨前主席洪秀柱1日接受中共央視專訪時表示，當前，民進黨當局利用種種資源，極盡污蔑大陸，阻撓兩岸交流，這種做法只會進一步增加兩岸民眾的對立和敵意。反獨促統是國共兩黨的共同使命，而中華民族共同的歷史記憶就是最大的利器。

洪秀柱指出，國外勢力嚴重干預兩岸關係，民進黨方面是一味親美倚日，而在政治上反中、仇中、離中，用的方式很多。所以對中華文化源遠流長的認識，對於下一代的教育更要加強。離祖背宗的做法，就是民進黨現在逐步在進行當中，而且也是最可怕、最可恨的一件事情。

洪秀柱說，「對於九二共識，這麼簡單，就是一個中國原則，就是兩岸共同謀求未來國家的統一，非常簡單的一個道理，但是要講得很清楚，而且要很勇敢地講出來，也讓台灣的民眾知道說國家的統一對我們有些什麼樣的好處、對全體的中國人有些什麼樣的好處。」兩岸能夠有這個共識的話，也就是互利互榮，一定要往深水區裡面去做。