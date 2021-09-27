物價飆漲，民眾大大有感。有爸爸表示，他們一家四口逛夜市，2小時就消費了1640元，讓他納悶這種消費水平正常嗎？貼文一出引熱議，有網友看了消費明細發現原PO家的花費幾乎都是給孩子玩的遊戲，覺得夜市遊戲好貴的同時大讚原PO好爸爸。

一名爸爸日前在PTT列出逛夜市的消費明細，原PO表示他帶老婆、2個唸國小的小孩去逛夜市，結果一家人在短短2個小時內就消費1640元，讓他好奇詢問「這樣算正常嗎？」。

消費明細可見，夜市遊戲總共花了1050元，分別是套圈圈300元、碰碰車100元、釣蝦100元、打彈珠250元、摸麻將300元，而吃喝部分花了540元，包括關東煮280元、排骨酥50元、三杯飲料120元、地瓜球50元、炸小饅頭40元，最後再加上50元停車費。

貼文一出引熱議，有網友發現原PO家逛夜市幾乎都在玩遊戲，覺得夜市遊戲太貴之餘，紛紛大讚原PO是好爸爸，「買到回憶，回憶無價」、「遊戲竟然捨得花」、「你真的是好爸爸」、「夜市玩遊戲本來就很貴」、「有錢人才逛夜市」、「再補個1000元就可以去遊樂園玩一整天了」、「真羨慕，我完全沒有我爸媽帶我去夜市的記憶」。