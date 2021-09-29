統一發票7、8月份中獎號碼已開出，妳／你對獎了嗎？一位女網友對完獎後直呼嚇到手抖，竟只花了40元就幸運中了二獎，可領取獎金4萬元。然而，網友看到她對獎APP畫面上的截圖更驚呆，「什麼神機率！」

女網友透露，她只花40元買手搖飲，就幸運中獎，網直呼是神機率。（摘自Dcard）

一位女網友27日在Dcard上以「中二獎」發文表示，趁著統一發票開獎，她便將5-8月的票發拿出來對，沒想到還真的讓她中了二獎，價值新台幣4萬元。

女網友透露，她只花40元買手搖飲，就幸運中獎，並直呼，「嚇到我手在發抖，我以為我看錯了。」最後她也祝大家可以中獎，表示這結果已足夠讓她開心整個月。

仔細一看網友APP截圖，她中的是5、6月份的統一發票，在這2個月內，她共累計21張發票，其中1張竟然就幸運中二獎。對此，網友紛紛表示，「重點是妳只有21張載具，什麼神機率啊」、「超爽的，恭喜妳」、「乾好爽，我連200都沒中」、「我已經四次沒中了（八個月）」。