五倍券發放前夕，溪州鄉公所今天起連續三天發放每位鄉民1000元紓困金，一早8點就有民眾到社區排隊。（吳建輝攝）

溪州鄉公所上月在代表會的支持下，通過千元關懷禮金案，凡是2021年8月31日前設籍在溪州鄉的民眾，都可以領到1000元現金的關懷禮金。（吳建輝攝）

江淑芬（右）說，她相信這1000元的現因禮金，能夠讓鄉親有充分的消費機會，不僅能幫助鄉親，也能幫助無數的店家。（吳建輝攝）

五倍券發放前夕，溪州鄉公所今天起連續三天發放每位鄉民1000元紓困金，一早8點就有民眾到社區排隊，搶到頭香的鄭姓民眾開心與鄉長江淑芬合照，她說終於等到這天，疫情大家苦了好久，今晚要拿著紓困金好好加菜。

溪州鄉公所上月在代表會的支持下，通過千元關懷禮金案，凡是2021年8月31日前設籍在溪州鄉的民眾，都可以領到1000元現金的關懷禮金，從今天起一連三天在公所與各村庄志工的協助下，在地方廟宇、活動中心、社區廣場等地實施普發，一早就湧入大批民眾排隊，想趕快拿到禮金。

搶到頭香的鄭姓民眾說，她幫妹妹還有自己領取，領完要趕去上班，疫情確實大家都受到衝擊，關懷禮金對鄉民來說無疑是「小確幸」；80歲的宋奶奶說，因為疫情農民也不好過，她要拿著領到的禮金去買肥料，幫蔬果加菜，讓蔬果健康茁壯能賣個好價錢。

江淑芬表示，去年就想發放但經費不足，今年人事精簡加上公所稅收盈餘的部分，剛好有足夠的預算來發放，剛好最近疫情趨緩，相關防疫措施也都逐漸鬆綁，相信這1000元的現因禮金，能夠讓鄉親有充分的消費機會，不僅能幫助鄉親，也能幫助無數的店家。

江淑芬說，原本預定9點要發放，但不到8點就有民眾在各地排隊，因此改成8點半就開始發放，好減少人流避免群聚，這波疫情大家都遭受坡及，相信紓困金的發放，對鄉親來說多少都能發揮一點紓困的效果，她也相信現金絕對比發券來得有效益，能為民眾帶來最直接的幫助。