鄉長許文萍得知後也趕往現場，沒想到一看竟然是虎頭蜂，許文萍說，目前已經圍起封鎖線提醒民眾，等待虎頭蜂晚上都返回蜂巢時，在一網打盡。（許文萍提供／吳建輝彰化傳真）

從蜂窩的外型觀察應該築起一段時間了，猜測蜂窩沒辦發現可能原先築在樹叢內，但近日颱風來襲風勢較大，樹枝被強勢的風吹開，才讓蜂窩撥雲見日跑出來。（許文萍提供／吳建輝彰化傳真）

11日一早有在地運動民眾發現該虎頭蜂窩，當地民眾說，蜂窩突然就出現了，也不曉得什麼時候築起的，有夠嚇人。（許文萍提供／吳建輝彰化傳真）

彰化縣埔鹽鄉知名景點糯米食品風味坊，今天上午有運動路過的民眾，在大樹上發現一顆籃球大的蜂窩，嚇得他趕緊通報公所與消防隊，鄉長許文萍得知後也趕往現場，沒想到一看竟然是虎頭蜂，許文萍說，目前已經圍起封鎖線提醒民眾，等待虎頭蜂晚上都返回蜂巢時，在一網打盡。

國慶連假許多民眾還在外出旅遊，糯米食品風味坊位在埔鹽鄉，附近有腳踏車步道，埔鹽順澤宮、南新社區花海，吸引遊客到此朝聖旅遊，當地居民也會在附近運動，11日一早有在地運動民眾發現該虎頭蜂窩，當地民眾說，蜂窩突然就出現了，也不曉得什麼時候築起的，有夠嚇人。

埔鹽鄉長許文萍表示，接到通知以後立馬前往現場，一看嚇一跳，真的有夠大，從蜂窩的外型觀察應該築起一段時間了，猜測蜂窩沒辦發現可能原先築在樹叢內，但近日颱風來襲風勢較大，樹枝被強勢的風吹開，才讓蜂窩撥雲見日跑出來。

許文萍說，至於為何不立即將蜂窩取下，他解釋是因為正值假日，現場還有許多遊客與民眾，因此先拉起封鎖線保護民眾不要靠近，加上現在虎頭蜂都外出不在蜂巢內，晚上等所有虎頭蜂都回巢以後，再交由消防隊一網打盡，才能根除沒有後患，也提醒民眾不要靠近，被虎頭蜂叮到可不是開玩笑。