左起簡嫚書、曾馨瑩、蔡依珊。（雅詩蘭黛集團提供）

新月橋點亮粉紅燈。（雅詩蘭黛集團提供）

雅詩蘭黛集團特在新北市新月橋舉辦粉紅絲帶乳癌防治宣導點燈，找來「粉紅絲帶公益大使」曾馨瑩、蔡依珊及簡嫚書站台，並選在新月橋上串聯粉紅絲帶，即日起至18日透過粉紅點燈點亮橫跨兩個行政區的新月橋，象徵帶領眾人勇敢走過疫情、跨越乳癌帶來的重重考驗。

名人曾馨瑩表示，「現階段齊心對抗疫情，也不能忽視其他疾病的存在，需要大家持續關心自身與親朋好友的健康，提醒彼此定期檢查、追蹤，及早發現及早治療，才能達到真正的乳癌防治。」蔡依珊也鼓勵，「民眾在這幾天抽空來美麗的新月橋走走、運動，擁有更健康的生活態度。」

「粉紅絲帶公益微電影」導演的簡嫚書表示，「自從當母親後比以往更重視身體健康與規律生活，尤其現在罹患乳癌的年齡層持續下降，集團與基金會近年來也持續加強對年輕族群的宣導，希望透過這次的微電影，運用不同管道讓更多年輕族群重視乳癌議題，現在的醫療資源都很充足，只要及早發現都能有很高的治癒力，也希望大家會喜歡這次的戲劇作品。」

台灣雅詩蘭黛集團與台灣癌症臨床研究發展基金會長期合作多年，今年特別選在新北市，以粉紅燈光點亮橫跨兩個行政區的新月橋，象徵帶領大家勇敢走過疫情、跨越乳癌帶來的重重考驗，以粉紅力量凝聚眾人。在逐漸復甦的後疫情生活裡，邀請民眾踏出戶外，擁抱生活，即日起至18日止，提供民眾在散步休憩之餘有更多認識粉紅絲帶、提高議題關注度的機會。台灣雅詩蘭黛集團11月中下旬將透過CSD中衛販售「粉紅絲帶公益口罩」299元，每販售1盒即贈130元予台灣癌症臨床研究發展基金會，詳細販售日期與資訊敬請鎖定CSD中衛粉專。