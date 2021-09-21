中秋連假客運發揮輸運功能(本報資料照片)

今（21）日是中秋節連續假期收假日，公路總局表示，昨日下午起部分風景區路段如台2線關渡至淡水路段、台2線三貂角至福隆路段、台2線石門白沙灣至富基漁港路段等出現觀光車潮；而往返南北及花東地區的省道城際道路，如台9線蘇花公路、台9線草埔路段、台61線鹿港路段等也出現收假車潮。

今日公路總局預估各地自上午10點開始出現返家車潮，請用路人注意台1線水底寮路段、台9線蘇花路廊路段、台9線南迴公路路段、台9線麻里巴橋路段、台61線鳳鼻至香山路段等易車多或壅塞路段。公路總局已規劃省道路段替代道路，用路人可遵循沿線指示標誌行駛，呼籲民眾多加利用幸福公路App、CMS、警廣獲得壅塞路況與旅行時間資訊。

公共運輸部分，為疏運民眾返鄉及外出乘車需求，公路總局已協調客運業者視人潮機動增班。昨日西部國道客運共計行駛3396班次，疏運3萬8305人；東部國道客運路線共計行駛718班次，疏運1萬1486人。公路總局呼籲民眾連假期間減少跨區移動，如有返鄉旅運需求，仍建議搭乘公共運輸。