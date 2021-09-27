大陸「東北限電」話題26日起在社交平台上熱議，甚至有大陸網友表示停電已持續了3天，且時間越來越早，導致手機也沒有訊號；也有網友提到，因為停電導致城市主幹道的紅綠燈無法正常運行，部分商鋪也只能點蠟燭營業。

據了解，此次東北限電情況多為市區、郊區的居民用電，從9月23日開始，東北多地出現了用電高峰時段拉閘限電的情況，包含瀋陽、長春等地均執行了限電。

另據《新京報》報導，大陸國網吉林供電公司、國網通化供電公司分別於9月23日晚上10點發佈通知，為保證電網安全穩定運行，按東北電網指令，吉林（省）電網於當天16點37分採取限電措施，全省9個市區均執行限電。部分使用者停電，恢復供電時間待東北電網通知；而目前兩則通知均已刪除。

此外，據紅星新聞26日下午致電國網吉林省電力有限公司，詢問是否有居民用電限電的通知，工作人員表示目前電力持續緊張，導致發、供電能力不足，無法滿足用電增長，所以有比較大的用電缺口，目前會按「先錯峰，再避峰，再限電」措施來保證電網安全穩定營運。

至於限電的情況將持續到何時？該工作人員表示並不清楚，沒有收到相關通知。