美國商務部長雷蒙多上月23日在半導體峰會上，對包括台積電在內的國際半導體廠下通牒，限11月8日前交出供應鏈庫存相關數據，否則將依據冷戰時代制定的《國防生產法》，判斷是否囤積晶片。對此，藍委林為洲直言，美國此舉已違反中華民國「營業秘密法」，他在此鄭重提出告發，請蔡政府不要再裝睡。

林為洲今（3日）在臉書發文指出，美國商務部長已違反中華民國「營業秘密法」，法務部應主動偵辦。林為洲認為，美方違反緣由有以下4點：首先，客戶訂單數量、交期、庫存、生產計劃，是重要的營業秘密；其次，外國自然人、法人違反，不屬告訴乃論。

接著，林為洲指出，商務部長宣示，請業者自動提交資料，但若不配合，不惜動用「國防生產法」，強制要求提供，已達到「脅迫」的要件；最後則為，未遂犯罰之。因此，他在此鄭重提出告發，請蔡政府、經濟部、法務部，不要再裝睡。

對於美國商務部要求台積電在內的半導體產業交出庫存機密資料，經濟部長王美花1日表示，指對美方行動一直有掌握，也有跟美方官員溝通此事，已得到他們回應不會把資料洩漏公開出去。