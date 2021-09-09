國民黨黨主席候選人張亞中9日來到立法院，為「蔡英文論文門最終審判」國際記者會聲援。他表示，蔡英文的論文問題，不只是個人的道德問題，也是國家領導人應該負責的問題，更是國安問題，解決論文門是台灣最基本的正義。

張亞中記者會前受訪表示，歷史有時非常巧合，15年前的今天，2006年9月9日凱道上是波瀾壯闊的倒扁運動的開始。他今天來到這裡，是因為必須捍衛正義、道德和國家安全。國家領導人的道德標準本來應該比任何一個人高，但是論文門事件中，看不出一位國家領導人願意面對的態度，他自己讀過兩個博士，全世界沒有任何一個博士的口試委員可以不公開。「萬一口試委員是你的親戚怎麼辦？曾經是你的老師怎麼辦？但蔡英文就是不公布！」還有很多非常明顯的作業缺失，讓人驚訝一個國家領導人面對人民的質疑竟然不聞不問。

張亞中說，他很敬佩彭文正團隊對這個議題鍥而不捨，他當然要來聲援，他並表示如果當選國民黨主席，會用全黨力量讓此事水落石出，還社會一個公道。

張亞中說，為何說論文門是國安問題？假設一個國家領導人的學位論文是假的，他擔心下台後會遭受司法審查，他會如何掩飾罪行？很簡單的就是引進外國勢力來保護他，那會出賣掉多少台灣人的安全？因此蔡英文論文門不只是個人的道德問題，是國家領導人應該負責的問題，更是國安問題，這是台灣最基本的正義。

張亞中說，也必須藉此了解倫敦政經學院是不是一個正規大學，如果倫敦政經學院真的發了假學位給蔡英文，它應該受到譴責；如果它沒有發，而是蔡英文片面造假、虛幻想像，騙了教育部的錢和全國老百姓，那蔡英文也應該受到最嚴厲的懲罰，中國國民黨對此當然要關心，打擊社會的不公不義和貪汙。

張亞中說，他當選以後要成立三億元的吹哨基金，鼓勵公務員或當事者勇敢提出證據。至於為何其他3位國民黨黨主席候選人沒有表態？張亞中說他不知道他們三人為何不講話，面對這種事情，要不然就是支持，要不然就是反對，沒有模糊空間。應該利用國民黨在立法院的力量，和民間坐下來對話，國民黨在海外也有很多支持力量，國民黨不能不出力，任何政治人物不應該抱著觀望態度。