賴瑞隆立委辦公室提供

民進黨立委賴瑞隆和李昆澤今天在立法院召開座談會表示，亞洲新灣區是高雄產業發展旗艦型計畫，目標為推動相關產業與新創產業發展在高雄落地發展，期望加速亞灣發展成為帶動台灣產業發展轉型的引擎。與會的經濟部和國發會承諾，所有相關部會會將一起努力，全力以赴。

賴瑞隆與李昆澤今天邀集相關部會，召開「高雄亞洲新灣區產業發展策略」第12次座談會，國發會、經濟部、海委會、高雄市政府等單位在會中說明本年度工作推動情形、未來各年度預算規劃與具體工作期程。

其中，高軟園區二期第一棟大樓，加工出口區管理處已於本月啟動自建規劃，將投入26.52億元，年底前提送財務與興建計畫送審，預計明年5月完成工程統包發包，將有1萬5000坪空間供相關產業進駐，

此外，昨日高軟園區內的慶富總部大樓進行第二輪第三拍，由漢寶實業以8.9333億元標得，未來也可供5G AIoT產業進駐。立委賴瑞隆表示，高雄已經準備好充裕的水、電與土地，期望相關亞灣的加速發展能成為帶動台灣產業發展轉型的引擎。

賴瑞隆指出，最近台積電確定將落腳高雄楠梓，加上捷運黃線持續延伸，高雄市的發展蓄勢待發，從路竹、橋頭、楠梓到亞灣，再延伸到屏東科技產業園區，亞灣是重要的樞紐，期望中央地方密切合作加速推升產業轉型，也讓年輕人才留在高雄發展。

李昆澤則引用高雄在地傳說，中國明朝海盜林道乾躲避官兵追緝，用寶劍劈開柴山，形成一個旗津與壽山之間的海上通道，俗稱「打狗隙」的故事，期許亞灣區的發展能讓產業科技化，科技在地化，讓民間傳說中海盜的通道成為台灣前往國際的康莊大道。

經濟部次長曾文生說明，今年正式啟動亞灣5G AIoT園區的計畫，經濟部包括技術處、工業局、加工處、中企處、貿易局等，有半數的重要單位都參與其中，希望吸引300億元投資，並創造1200億元產值。在亞灣的建設不僅是做好準備也是進行式。

國發會副主委高仙桂表示，國發會每季都會將各部會列管的工作進度向委員辦公室提交報告，推動亞灣5G AIoT產業園區不僅是推動高雄市發展，更是推動國家產業轉型關鍵，在亞灣區打造5G生態系就是在南台灣建立科技產業重鎮，也達成均衡台灣整體發展的目的，所有部會均會全力以赴。

高雄市副市長羅達生指出，國際局勢有利亞灣發展，市府與中央合作，持續推動20項專案計畫，預計能創造1372億元產值，並創造1萬6000個就業機會，將由亞灣帶動整體高雄發展。

高雄市府都發局補充，規劃高雄市以「三環」發展，以高雄港、亞灣區、環狀輕軌內的第一環作為經貿核心環，延伸藝文場館等設施範圍的第二環作為文化生活宜居環，然後第三環是以產業園區包圍的智慧產業環。

都發局表示，未來205兵工廠113年可完成區段徵收，將打造青年住宅區，讓年輕人有更好的多功能居住環境。此外，經發局也針對亞灣提出產業空間促進方案，已有14家業者完成簽約，預計提供800多人就業。海洋局也表示，有關五號船渠遊艇碼頭BOT案計畫，將於16日辦理廠商意見說明會，預計在112年底完成興建計畫。