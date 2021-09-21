2021高雄富邦馬拉松原定1月30日至31日舉辦，因疫情延燒調整至10月30日至31日舉辦，未料近期又因Delta病毒株入侵蔓延，主辦單位考量跑者難以全程戴上口罩，以及補給區域防疫難題，因此決定取消實體賽事，2萬名跑者只能改為線上參賽，但將全額退費，並把紀念品送給完成線上路跑的參賽者。

隨著新冠肺炎Delta病毒株入侵，台灣防疫再次面臨嚴陣以待的階段，高雄市政府運動發展局經審慎評估，為確保全體跑者及大會工作人員健康，已於9月17日公告2021高雄富邦馬拉松取消實體跑改為線上跑形式舉辦，運動發展局局長侯尊堯鼓勵大家踴躍參加線上跑活動，後疫情時代注重防疫，也要運動維持健康。

侯尊堯表示，今年高雄富邦馬拉松有近2萬名跑者報名參加，原定1月30日至31日舉辦的賽事，因疫情持續延燒調整至10月30日至31日舉辦，這段籌備期間大會工作團隊努力不懈持續準備，希望迎接全台跑者的到來。

他說，無奈近期Delta病毒株入侵蔓延，考量跑者難以全程戴上口罩以及補給區域防疫難題，為避免疫情擴散，決定取消實體賽事，改為線上賽事。鼓勵大家於後疫情時代各自外出運動，維持身體健康並推動防疫新生活，線上一起RUN！

侯尊堯指出，感謝支持2021高雄富邦馬拉松的跑者們，今年會全額退費，並將每位跑者跑衣、完賽毛巾、號碼布腰帶、獎牌以及延期加碼的完賽紀念衣於完成線上跑後，全數寄送給原報名參加跑者。也歡迎原報名高富馬的跑者於10月23日至11月7日參加線上跑活動，完成指定挑戰後就可獲得抽獎資格，有機會獲得大獎。

運動發展局特別感謝富邦人壽、XTERRA等活動贊助商的支持，富邦人壽自2020年起冠名支持高雄富邦馬拉松，歷經2年的疫情，仍對賽事持續大力支持，陪伴跑者，並與大家共同面對疫情。也感謝殷殷期盼等待參加2021高雄富邦馬拉松的跑者，對於無法讓大家奔馳在高雄這座美麗的城市，深感抱歉，希望跑者們防疫不忘運動，一起戰勝這場戰役。

相關退費機制、登記手續以及線上跑活動辦法，可上「高雄富邦馬拉松FB粉絲專頁」、「伊貝特報名網」、及「高雄富邦馬拉松官方網站」查詢，敬請各位跑者密切留意，有任何疑義，可電洽高雄富邦馬拉松賽事處理專線：0972-436-006 (服務時間：09：30-18：30／中午12：00-13：30休息，例假日休息)。