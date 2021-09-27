台北市議員羅智強先前曾表示，一年來被民進黨告了6個官司，並點名駐日代表謝長廷，是把「訟海戰略」用的最凶狠的人，甚至「一案兩告」。今（27）日羅智強又為駐日大阪辦事處處長蘇啟誠冤死案出庭，他突然有感而發表示，謝長廷的名字是有深意的，「謝纏庭」就是長長久久的把你纏在法庭、搞死你。

羅智強在臉書表示，雖然已經忙到昏天暗地，但今天還是親自出庭謝長廷告他的官司，這是他坦蕩蕩面對的態度。

話鋒一轉，羅智強說，忽然覺得謝長廷的名字是有深意的，「長長久久的把你纏在法庭，搞死你」；而這已是他第N次為了蘇啟誠冤死案出庭，同一個關西機場事件，謝長廷拆成二個案子提告，才走完其中一案的一審獲勝，現在是第二審，「換言之，我才走了四分之一」，另外還有蘇嘉全、蔡適應辦公室等官司。

羅智強直言，「是的，謝長廷可以把羅智強纏在法庭！用訴訟費消耗我！大白話的說，謝長廷就是要累死羅智強」，羅智強也說，這些絲毫不影響他監督執政者的堅強意志。

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