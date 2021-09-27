東勢林管處10月10日將在八仙山國家森林遊樂區舉辦「八仙山森林豐盛季」。（東勢處提供／陳淑娥台中傳真）

雙十假期即將來臨，東勢林管處在八仙山國家森林遊樂區舉辦「八仙山森林豐盛季」，包括「森林農夫市集」、「回到林場時代」闖關遊戲及木作體驗活動，10月期間還有3場次線上「森林工作者見面會」，參加活動就能一窺山林生活，體會森林相關職業重要性。

東勢林管處表示，為感謝森林無私的照顧，「八仙山森林豐盛季」分別以「身體」、「食物」、「心靈」為主題；「身體」指的是健康的身體與生活方式，因此安排需要手腦並用的「手作木杯墊」與「林場趴趴走」活動，鼓勵民眾出門動一動；「食物」指的是符合里山精神的食物來源，特別邀請谷關鄰近友善環境的小農入園擺攤；「心靈」則是感受山林生命的壯闊及自我與大自然的相處關係，特別在10月期間邀請森林工作者線上分享工作點滴，作為今年豐盛季的壓軸。

「八仙山森林豐盛季」一系列活動只要報名就能抽獎，獎品包括台中商旅八仙山莊平日雙人住宿券、統一渡假村谷關溫泉養生會館雙人住宿券或國產木材製等好禮；前150位報名者，可再獲得全家和平新谷關店「Fami圓滾滾霜淇淋」兌換券，報名請至台灣山林悠遊網。

另外，「森林工作者見面會」也會從每一場線上座談中抽出5位聽眾，贈送「八仙山環保不鏽鋼吸管」、「八仙山木製餐具組」或「森林特派員桌遊」等限量紀念品，森林工作者見面會報名資訊請至「八仙山國家森林遊樂區暨自然教育中心」臉書粉絲專頁。