「將變成樹與天空」是漁光島藝術季的經典作品。（台南市文化局提供／曹婷婷台南傳真）

山上花園水道博物館即將開館2周年前夕，再度迎來嬌客！由日籍藝術家阿部乳坊製作的-「將變成樹與天空」裝置藝術，曾經在漁光島藝術季吸引眾多遊客朝聖，如今也進駐山上水道博物館，預料將為園區創造新亮點。

文化局指出，水道博物館除了有百年工業風紅磚建築，以及造型特殊快濾筒、天車等設備，充滿濃濃文化及歷史氛圍外，廣達十餘公頃的戶外空間，植栽綠地也成為最宜人的休憩地點。為營造更富藝術氛圍的場域，2年前，館方接收一批來自漁光島藝術季展出後，相當受到歡迎，並成為園區亮點。

今年在藝術發展科協助下，館方再度引進這次漁光島藝術季受矚目的作品「將變成樹與天空」，從旅行者延伸，帶著旅行者系列符號 ： 大背包、太陽眼鏡以及睡袋，當旅行者伸展雙手時彷彿能觸及天空，雕塑顏色會從他腳下漸變到雙手。

為原汁原味呈現創作理念，藝術家多次前來場勘，並且尋找與人像同樣材質的樟樹做為起點，作品融合地景樹木，「樹」象徵著根連大地，有起始點的意味，雕塑品舉起雙手擁抱的天空代表外在、空間，以及向外連結的世間萬物，展現出與海濱完全不同的風情。

館方表示，透過藝術與自然共融的公共藝術美學體驗，讓遊客可以親近藝術品，新作品未來將常駐於水道博物館，歡迎民眾前往欣賞；10月也是水道博物館開館月，屆時將有多元豐富表演活動與攤位市集，詳細資訊可上台南山上花園水道博物館官網查詢。