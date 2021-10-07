台式炸雞第一品牌「繼光香香雞」，明星商品「香香炸雞」化身全新的「香香鹹酥雞」冷凍包，10月起，進駐全台1100間全聯門市獨家販售！

繼光香香雞表示，全聯獨賣的冷凍「香香鹹酥雞」，嚴選國產無骨雞肉，酥脆多汁，使用獨家特調蒜味配方，濃厚蒜香再升級，蒜味十足，且蒜香四溢，一口咬下鮮美肉汁緩緩滲出，一上桌就成為大人小孩秒殺的美味！即使家裡只有小烤箱，也可以在15分鐘內無油煙享受。繼光香香雞強調，全聯獨賣新品還附上「獨家蒜香胡椒粉」，料理後依喜好灑上，滋味更上層樓，10月新品上市促銷價185元！