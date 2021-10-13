10月12日上午9點14分，大陸東方航空MU5103航班，從上海虹橋國際機場起飛，透過購買碳信用額度等方式，讓乘坐的278名旅客體驗首班「碳中和綠色飛行」。在航班於10點55分抵達北京首都國際機場之後，正式宣告大陸第一班全生命週期碳中和航班成功首航。接下來到12月10日，東航將在13條大陸國內航線執行全大陸首批、總計約780班的全生命週期碳中和航班，為逾百萬公里的飛行里程完成綠色飛行。

根據中新網報導，作為首飛班機，當天的MU5103航班也推出系列「減塑」措施。航班用餐使用的一次性刀叉、湯匙、牙籤等餐具，採用生物可分解的CPLA（聚乳酸樹脂）環保材質；毛毯、耳機等也採無紡布等符合大陸限塑標準的材質進行包裝，航班早餐則配了菠菜手擀面、無糖優酪乳、無糖全麥麵包等健康綠色的低卡路里餐。

據了解，東航碳中和航班的碳信用額度，是購買大陸國家核證自願減排量（CCER），減排項目主要包括江西豐林碳匯造林專案、漢能海南州光伏發電有限公司共和50兆瓦併網光伏發電專案、南京金陵天然氣聯合循環併網發電專案。