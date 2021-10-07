為優化顧客餐飲驗，cama cafe宣布攜手世界麵包大師賽冠軍主廚王鵬傑，合作推出6款與咖啡絕配的經典麵包，自10月6日起於全台cama cafe的67家「亮點門市」上市，讓咖啡迷用cama好咖啡與冠軍麵包，開啟每天的新鮮動能。

cama cafe去年（2020）初推出全新「亮點門市」，有別於以往外帶小型店的概念，亮點門市以20坪大小店點為主力，提供休憩小歇的舒適座位，並新增美味輕食。亮點門市的全方位服務，在市場上馬上獲得消費者支持，單店業績增幅最高達2倍之譜。

除既有咖啡優勢外，cama cafe與世界麵包大師王鵬傑師傅合作。於「亮點門市」推出6款最適合咖啡搭配的經典/歐系麵包，包括有：肉桂無花果歐式麵包、60元，亞麻籽蔓越莓歐式麵包、60元，70元的高雄蜂巢歐式麵包、55元的法式經典可頌、60元的巧克力丹麥可頌，以及65元的法式焦糖酥。

為了讓消費者享受更便捷、美味的餐食，cama cafe另外打造6款獨家「滿餡帕尼尼」，亦是全時段供應，讓消費者隨時隨地點購，完整享用一杯咖啡的生活情境。絕佳的鹹、甜風味，是料好又實在的高爽度「滿餡帕尼尼」，系列商品有：墨西哥雞肉滿餡帕尼尼、BBQ手撕豬肉滿餡帕尼尼、醇咖哩雞滿餡帕尼尼、香濃熔岩起司滿餡帕尼尼等。cama cafe表示，亮點門市全時段提供，現在點購全新「冠軍麵包」系列商品或「滿餡帕尼尼」系列商品，再加一杯飲品，可享10元現折優惠。